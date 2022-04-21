У Києві знову почнуть працювати кінотеатри: де і як проводитимуть сеанси
У Києві відновлять роботу кілька кінотеатрів. Нічних сеансів поки не буде, але з 21 квітня можна буде відвідати відразу три кінотеатри – Мультиплекс в ТЦ Караван та ТРК Комод, а також Планету кіно в River Mall.
Як працюватимуть кінотеатри та які фільми показуватимуть, розповіли в КінотеатрUA.
Головною умовою відновлення роботи кінотеатрів була наявність бомбосховища - щоб глядачі під час повітряної тривоги могли спуститися в укриття.
Ціни на всі сеанси знизили. Дорослий квиток тепер коштує 70-80 гривень, дитячий - 50 гривень. Частину коштів від продажу кінотеатри відправляють на потреби ЗСУ.
Робота кінотеатрів буде до настання комендантської години, яка в Києві починається о 22:00. Всі сеанси від 10:30 до 16:00.
Що показуватимуть
- Uncharted: Незвідане
- Великий червоний пес Кліффорд
- Веном 2: Карнаж
- Вірити
- Час
- Гнів людський
- Кролик Петрик: Втеча в місто
- Падіння Місяця
- Песики на сторожі
- Черкаси
- Пончари: Глобальне закруглення
- Носоріг
- Людина-павук: додому шляху немає
Також для малюків додатково показуватимуть збірки "Мультики в кіно" - випуски українських мультсеріалів.
На сайтах кінотеатрів можна придбати благодійний квиток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві почали працювати ТРЦ і відкрилися багато магазинів.
А також розповідали про те, які лікарні в Києві працюють, і хто в них може отримати допомогу.