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У Києві знову почнуть працювати кінотеатри: де і як проводитимуть сеанси

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Київ, Четвер 21 квітня 2022 15:21
У Києві знову почнуть працювати кінотеатри: де і як проводитимуть сеанси У Києві відновили роботу кінотеатри (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві відновлять роботу кілька кінотеатрів. Нічних сеансів поки не буде, але з 21 квітня можна буде відвідати відразу три кінотеатри – Мультиплекс в ТЦ Караван та ТРК Комод, а також Планету кіно в River Mall.

Як працюватимуть кінотеатри та які фільми показуватимуть, розповіли в КінотеатрUA.

Головною умовою відновлення роботи кінотеатрів була наявність бомбосховища - щоб глядачі під час повітряної тривоги могли спуститися в укриття.

Ціни на всі сеанси знизили. Дорослий квиток тепер коштує 70-80 гривень, дитячий - 50 гривень. Частину коштів від продажу кінотеатри відправляють на потреби ЗСУ.

Робота кінотеатрів буде до настання комендантської години, яка в Києві починається о 22:00. Всі сеанси від 10:30 до 16:00.

Що показуватимуть

  • Uncharted: Незвідане
  • Великий червоний пес Кліффорд
  • Веном 2: Карнаж
  • Вірити
  • Час
  • Гнів людський
  • Кролик Петрик: Втеча в місто
  • Падіння Місяця
  • Песики на сторожі
  • Черкаси
  • Пончари: Глобальне закруглення
  • Носоріг
  • Людина-павук: додому шляху немає

Також для малюків додатково показуватимуть збірки "Мультики в кіно" - випуски українських мультсеріалів.

На сайтах кінотеатрів можна придбати благодійний квиток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві почали працювати ТРЦ і відкрилися багато магазинів.

А також розповідали про те, які лікарні в Києві працюють, і хто в них може отримати допомогу.

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