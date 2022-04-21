У Києві знову почнуть працювати кінотеатри: де і як проводитимуть сеанси

У Києві відновлять роботу кілька кінотеатрів. Нічних сеансів поки не буде, але з 21 квітня можна буде відвідати відразу три кінотеатри – Мультиплекс в ТЦ Караван та ТРК Комод, а також Планету кіно в River Mall.

Як працюватимуть кінотеатри та які фільми показуватимуть, розповіли в КінотеатрUA.

Головною умовою відновлення роботи кінотеатрів була наявність бомбосховища - щоб глядачі під час повітряної тривоги могли спуститися в укриття.

Ціни на всі сеанси знизили. Дорослий квиток тепер коштує 70-80 гривень, дитячий - 50 гривень. Частину коштів від продажу кінотеатри відправляють на потреби ЗСУ.

Робота кінотеатрів буде до настання комендантської години, яка в Києві починається о 22:00. Всі сеанси від 10:30 до 16:00.

Що показуватимуть

Uncharted: Незвідане

Великий червоний пес Кліффорд

Веном 2: Карнаж

Вірити

Час

Гнів людський

Кролик Петрик: Втеча в місто

Падіння Місяця

Песики на сторожі

Черкаси

Пончари: Глобальне закруглення

Носоріг

Людина-павук: додому шляху немає

Також для малюків додатково показуватимуть збірки "Мультики в кіно" - випуски українських мультсеріалів.

На сайтах кінотеатрів можна придбати благодійний квиток.