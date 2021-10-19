В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталось

В Житомире снесли фабрику "Легка хода", которая выпускала носки и колготки. По слухам, на месте предприятия хотят возвести огромный супермаркет.

Посмотрите, что осталось от фабрики. Снимки опубликовали на странице Pragmatika в Facebook. Их автором является Александр Олищук.

Фабрика была построена еще в далеком 1935 году. А продали ее в 2021 за огромные долги, вскоре здание снесли.

Житомирскую фабрику "Легка хода снесли (фото: Александр Олищук)

Житомирская чулочная фабрика

Фабрика заработала в 1935 году. В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. В 1945 году возобновила работу. В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951 - 1955 гг.) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.

Вот так выглядела фабрика до сноса (Скриншот из видео)