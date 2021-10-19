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В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталось

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Житомир, Вторник 19 октября 2021 11:40
В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталось В Житомире снесли известную фабрику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомире снесли фабрику "Легка хода", которая выпускала носки и колготки. По слухам, на месте предприятия хотят возвести огромный супермаркет.

Посмотрите, что осталось от фабрики. Снимки опубликовали на странице Pragmatika в Facebook. Их автором является Александр Олищук.

Фабрика была построена еще в далеком 1935 году. А продали ее в 2021 за огромные долги, вскоре здание снесли.

В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталосьВ Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталосьВ Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталосьВ Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталосьВ Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталосьЖитомирскую фабрику "Легка хода снесли (фото: Александр Олищук)

Житомирская чулочная фабрика

Фабрика заработала в 1935 году. В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. В 1945 году возобновила работу. В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951 - 1955 гг.) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.

В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику. Посмотрите, что от нее осталось

Вот так выглядела фабрика до сноса (Скриншот из видео)

Как мы ранее писали, в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой.

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