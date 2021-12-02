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У Києві почали зносити завод "Арсенал": стало відомо, що там побудують

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Київ , Четвер 02 грудня 2021 18:26
У Києві почали зносити завод "Арсенал": стало відомо, що там побудують Колаж РБК-Україна: у Києві зносять 4 корпус заводу "Арсенал"
Автор: Роман Мирончук

У Києві зносять будівлю колишнього заводу "Арсенал". Йдеться про один з його корпусів №4, який знаходиться на розі Московського і Кловського узвозу. На його місці з'явиться так званий фуд-хол.

Про це повідомляє видання The Village.

Демонтувати корпус будуть приблизно 4 місяці. Перекриття розрізають і обвалюють вниз. Частину будівлі демонтують через те, що вона знаходиться в аварійному стані.

У Києві почали зносити завод &quot;Арсенал&quot;: стало відомо, що там побудують

У Києві зносять 4 корпус заводу "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

У майбутньому тут буде комплекс з фермерським ринком і ринком їжі.

У Києві почали зносити завод &quot;Арсенал&quot;: стало відомо, що там побудуютьУ Києві почали зносити завод &quot;Арсенал&quot;: стало відомо, що там побудують

У Києві зносять 4 корпус заводу "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В результаті реконструкції висота будівлі не зміниться і залишиться в межах 34 метрів. Верхні поверхи перебудують, щоб зробити їх більш функціональними для офісних приміщень (3,5 метра замість 6 метрів, як зараз).

Зазначимо, що головний корпус заводу "Арсенал" був побудований ще в 1764 році. З часом підприємство стало повноцінним військовим промисловим об'єктом.

Що стосується корпусу №4, який зараз демонтують, то він був побудований в 1854 році.

Нагадаємо, у Житомирі знесли легендарну фабрику "Легка хода", яка випускала шкарпетки і колготки. З чуток, на місці підприємства хочуть побудувати великий супермаркет.

Ми також писали про те, що під Києвом у селищі Калинівка в День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам.

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