Под Киевом в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам (видео, фото)

Под Киевом активисты снесли памятник НКВДистам, который годами "скрывался" от декоммунизации в поселке Калиновка. Огромный гранитный камень был повален 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора.

На кадрах видно, что группа молодых людей собралась возле памятника чекистам, который покрывали надписи "смерть палачам" и "Гонор", затем кузовом грузовика глыбу столкнули с постамента, и она рухнула на землю.

Видео: под Киевом снесли памятник в честь работников НКВД 27 ноября

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", - отметил в Facebook лидер молодежного движения "Гонор" Сергей Филимонов, добавив фото.

Памятник чекистам под Киевом долгие годы "обходил стороной" закон о декоммунизации (фото: facebook.com/GonorKyiv)

По словам активиста и блогера Сергея Стерненко, там же у памятника был обнаружен венок от Нацгвардии.

"Любители советских оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов. Но небезразличным нечего бояться, потому что они на своей земле выполнили требования закона, уничтожив памятник палачам", - пишет он на своей Facebook-странице, возмущаясь, что памятный знак до сих пор почему-то не был демонтирован в соответствии с законом о декоммунизации.

Памятник НКВДистам пал в День памяти жертв Голодомора(фото: facebook.com/sternenko)

Памятник НКВДистам в поселке Калиновка был установлен в 1966 году "в честь чекистов и рабочих, погибших в боях за оборону Киева". Поставили памятный знак на улице Чекистов, которую затем переименовали на Черниговскую.