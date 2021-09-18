В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках: какие требования и наказания

В Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.
Об этом рассказал и.о. начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире "Громадське радіо".
Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это - частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме - это большие автобусы "Киевпасстранс".
"Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже 6 маршрутов работают по этим новым условиям", - отметил Савченко.
Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования.
Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов:
Вообще контролеры будут проверять все 100% маршрутов в столице.
Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с его фото и ФИО, названием перевозчика и номером транспортного средства.
Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы.
Как сообщалось, недавно в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку, а перед этим в другой маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка, в результате чего пострадали две девушки.
Ранее мы писали о том, что украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.