В киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка: пострадали две девушки (фото)
В Киеве в маршрутке на пассажиров сверху упало стекло люка, и осколки разлетелись по салону. Пострадали две девушке в транспорте, однако водитель даже не предложил им помощи, а просто продолжал движение - мол, сбивается с графика и очень торопится.
Об этом 31 августа передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня утром в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок".
Стекло с люка внезапно рухнуло одной девушке прямо на голову, а второй - на руку.
Одна из пострадавших рассказала, что маршрутчик "ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился", так как хотел поскорее набрать новых пассажиров, и не желал отставать от графика.
Очевидцы в маршрутке сняли на фото разбитое стекло в салоне транспорта, после чего кадры разместили в сети. Как видно на снимках, осколки так и остались на полу - убирать их маршрутчик не спешил.
В маршрутке №381 Буча - Академгородок на пассажиров упало стекло люка (фото: t.me/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущаются подобной ситуацией, и обсуждают реакцию - точнее ее полное отсутствие - водителя маршрутки на происшествие, а также в комментариях описывают другие инциденты в общественном транспорте.
- С графика сбивается и п**й на всех!
- Я вас умоляю, когда я из маршрутки выпала (по вине водителя) он тупо уехал, меня с дороги оттащили просто прохожие...
- На работе был случай, когда дочка коллеги выпала из маршрутки во время движения при открытых дверях. Вызвали скорую, полицию. Попала в больницу. Представители перевозчика предложили выплатить 12 000 грн. Родители отказались и подали в суд. Через год судебных разбирательств выплатили девочке 500 000 грн. Перевозчики должны нести ответственность за состояние транспортных средств.
- Комфорт и безопасность - разные вещи... То колесо отвалится, то загорится, то вот люк по башке даст. А реальных штрафов в виде выплат, вот как писали в пол ляма, фиг там кто добивается...
- 720 маршрутка. О край трубы, на которую крепится сидение, пробила ногу. Край был острый, заржавленный, просто торчал в салон... Ни у кого из пассажиров не было и салфетки сухой, чтоб чем-то остановить кровь...
- Однажды ногу обожгла в маршрутке, там у них трубы такие установлены, которые находятся, под сиденьем... начала возражать водителю, мол, что за... какого оно там нагревается и установлено так, что ноги обжечь легко. Посмотрел на меня так, мол девочка шла бы ты отсюда. Шрам остался... на работе спасалась мазями... после этого, через месяц, такие штуки они или герметично закрывали коробками металлическими, или были маршруты без этого. Да, полицию надо вызывать. А тому водиле повезло, что на работу спешила...
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки - инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор.
Также мы писали о том, что недавно в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину.