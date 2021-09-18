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У Києві почали перевіряти якість перевезень у маршрутках: які вимоги і покарання

Автор: Володимир Костирін

У Києві стартували перевірки маршруток, які здійснюють інспектори комунальної служби перевезень. Контролери навідуються з позачерговими перевірками в той транспорт, де пасажири фіксують порушення і звертаються з відповідними скаргами.

Про це розповів в.о. начальника Комунальної служби перевезень Віктор Савченко в ефірі "Громадське радіо".

Він повідомив, що зараз у столиці є 150 маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі, і це - приватні перевізники. Крім того, ще близько 75 маршрутів працюють у звичайному режимі - це великі автобуси "Київпастранс".

"Пройшов конкурс, де ми виклали умови, які хочемо бачити від перевізників. Зараз вже 6 маршрутів працюють за цими новими умовами", - зазначив Савченко.

Для решти перевізників, які ще не уклали нові договори з КМДА, КСП підготувала додаткові угоди, куди були включені нові вимоги.

Як працюють інспектори

Савченко розповів, що чотири інспектори працюють по двоє в групах. Перевірки бувають двох видів:

  • планові - раз на квартал і за графіком,
  • позачергові - проводяться завдяки зверненням громадян, які фіксують порушення перевізниками та звертаються до міської служби "1551".

Взагалі контролери перевірятимуть всі 100% маршрутів у столиці.

Які вимоги до перевізників

Служба перевезень вимагає від усіх перевізників, щоб за спиною водія висів інформаційний плакат з його фото та ПІБ, назвою перевізника та номером транспортного засобу.

Савченко пояснив, що це потрібно для того, щоб пасажири могли легше формувати скарги.

Що перевіряють контролери на маршрутах

  • температурний режим салону (кондиціонери повинні бути встановлені протягом 6 місяців з моменту підписання доповнення до договору);
  • наявність всіх документів у водія;
  • відсутність шумового і візуального забруднення (іграшки, гучний музичний програвач, щоб не було всякого шансону), а також не повинно бути шторок на вікнах;
  • технічний та санітарний стан авто;
  • наявність форменого одягу у водія.

Які санкції та покарання порушників

  • Порушення в маршрутках фіксуються контролерами автоматично в акті перевірки, який направляється до департаменту транспортної інфраструктури Києва.
  • Далі департамент видає перевізнику попередження про недопущення умов договору.
  • Порушник повинен це попередження виконати протягом 14-20 днів.
  • По закінченню цього періоду йде нова перевірка, і якщо нічого не виправлено, то договір з таким перевізником має бути розірваний.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку, а перед цим в іншій маршрутці на пасажирів завалилося скло люка, внаслідок чого постраждали дві дівчини.

Раніше ми писали про те, що українцям слід готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках.

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Київмаршрутчик