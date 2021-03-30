В Киеве начали атаку клещи: что делать при их укусе

Взрослых клещей, которые присосались, как правило, довольно легко заметить. В месте наличии клеща появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Если вы заметили клеща, следует снять его, как можно быстрее.

Что делать, если вы заметили на себе клеща

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

До 20% клещей переносят боррелиоз

Согласно исследованиям, до 20% клещей на территории Украины поражены боррелиозом (или болезнью Лайма) - серьезной инфекционной болезнью.

Болезнь поражает различные органы и системы: кожи, нервной системы, сердца, суставов. Если обнаружить ее своевременно и быстро назначить антибиотики, то в большинстве случаев болезнь заканчивается полным выздоровлением.