В Киеве начали атаку клещи: что делать при их укусе

В Киеве с наступлением весны и тепла активизировались клещи. Они очень опасны для людей и животных. Обычно они обитают в кустах или зарослях травы.
Что нужно делать, если вы обнаружили на себе клеща - читайте в нашем материале.
Взрослых клещей, которые присосались, как правило, довольно легко заметить. В месте наличии клеща появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Если вы заметили клеща, следует снять его, как можно быстрее.
Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:
Согласно исследованиям, до 20% клещей на территории Украины поражены боррелиозом (или болезнью Лайма) - серьезной инфекционной болезнью.
Болезнь поражает различные органы и системы: кожи, нервной системы, сердца, суставов. Если обнаружить ее своевременно и быстро назначить антибиотики, то в большинстве случаев болезнь заканчивается полным выздоровлением.
Как мы ранее писали, Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей.