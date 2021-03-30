У Києві почали атаку кліщі: що робити при їх укусі

Дорослих кліщів, які присмокталися, як правило, досить легко помітити. У місці наявності кліща з'являються припухлість, свербіння, почервоніння, сам кліщ збільшується в розмірах. Якщо ви помітили кліща, слід зняти його, як можна швидше.

Що робити, якщо ви помітили на собі кліща

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалити, обробити місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

До 20% кліщів переносять бореліоз

Згідно з дослідженнями, до 20% кліщів на території України вражені бореліоз (або хворобою Лайма) - серйозної інфекційною хворобою.

Хвороба вражає різні органи і системи: шкіри, нервової системи, серця, суглобів. Якщо виявити її вчасно й швидко призначити антибіотики, то в більшості випадків хвороба закінчується повним одужанням.