У Києві почали атаку кліщі: що робити при їх укусі

У Києві з настанням весни і тепла активізувалися кліщі. Вони дуже небезпечні для людей і тварин. Зазвичай вони мешкають в кущах або заростях трави.
Що потрібно робити, якщо ви виявили на собі кліща - читайте в нашому матеріалі.
Дорослих кліщів, які присмокталися, як правило, досить легко помітити. У місці наявності кліща з'являються припухлість, свербіння, почервоніння, сам кліщ збільшується в розмірах. Якщо ви помітили кліща, слід зняти його, як можна швидше.
Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:
Згідно з дослідженнями, до 20% кліщів на території України вражені бореліоз (або хворобою Лайма) - серйозної інфекційною хворобою.
Хвороба вражає різні органи і системи: шкіри, нервової системи, серця, суглобів. Якщо виявити її вчасно й швидко призначити антибіотики, то в більшості випадків хвороба закінчується повним одужанням.
Як ми раніше писали, Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів.