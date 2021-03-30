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У Києві почали атаку кліщі: що робити при їх укусі

Автор: Людмила Жукова

У Києві з настанням весни і тепла активізувалися кліщі. Вони дуже небезпечні для людей і тварин. Зазвичай вони мешкають в кущах або заростях трави.

Що потрібно робити, якщо ви виявили на собі кліща - читайте в нашому матеріалі.

Дорослих кліщів, які присмокталися, як правило, досить легко помітити. У місці наявності кліща з'являються припухлість, свербіння, почервоніння, сам кліщ збільшується в розмірах. Якщо ви помітили кліща, слід зняти його, як можна швидше.

Що робити, якщо ви помітили на собі кліща

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

  • Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалити, обробити місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.
  • Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.
  • Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

До 20% кліщів переносять бореліоз

Згідно з дослідженнями, до 20% кліщів на території України вражені бореліоз (або хворобою Лайма) - серйозної інфекційною хворобою.

Хвороба вражає різні органи і системи: шкіри, нервової системи, серця, суглобів. Якщо виявити її вчасно й швидко призначити антибіотики, то в більшості випадків хвороба закінчується повним одужанням.

Як ми раніше писали, Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів.

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