В Киеве начали активно штрафовать водителей: за что и на сколько

"Инспекция начала активно штрафовать водителей за неоплаченную парковку. Обратите внимание! Штраф составляет 700 грн! За эту неделю уже выписано более 300 постановлений. Шара закончилась. Либо плати за парковку, либо получай штраф", - говорится в заметке.

Вот так выглядит постановление про неоплаченный штраф за парковку (facebook.com/parkyvanya)

Киевляне активно обсуждают в сети эту новость и активизацию инспекторов.