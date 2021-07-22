У Києві почали активно штрафувати водіїв: за що і на скільки

У Києві водіїв почали активніше штрафувати за неоплачену парковку. Тепер порушникам все частіше приходять квитанції, у яких вказується сума санкцій - 700 грн.

Про це йдеться у дописі на Facebook -сторінці громадської платформи "Київ Паркувальний" 22 липня.

"Інспекція почала активно штрафувати водіїв за неоплачену парковку. Зверніть увагу! Штраф складає 700 грн! За цей тиждень вже виписано понад 300 постанов. Шара закінчилась. Або сплачуй за парковку, або отримуй штраф", - йдеться у дописі.

Ось так виглядає постанова про несплачений штраф за паркування (facebook.com/parkyvanya)

Кияни активно обговорюють у мережі цю новину і активізацію інспекторів.