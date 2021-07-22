У Києві почали активно штрафувати водіїв: за що і на скільки
У Києві водіїв почали активніше штрафувати за неоплачену парковку. Тепер порушникам все частіше приходять квитанції, у яких вказується сума санкцій - 700 грн.
Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці громадської платформи "Київ Паркувальний" 22 липня.
"Інспекція почала активно штрафувати водіїв за неоплачену парковку. Зверніть увагу! Штраф складає 700 грн! За цей тиждень вже виписано понад 300 постанов. Шара закінчилась. Або сплачуй за парковку, або отримуй штраф", - йдеться у дописі.
Ось так виглядає постанова про несплачений штраф за паркування (facebook.com/parkyvanya)
Кияни активно обговорюють у мережі цю новину і активізацію інспекторів.
- 700 грн це в зоні 1. Взагалі ж - в 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування
- А раніше не можна було це робити? Чи потрібно було дати баригам евакуаторним заробити?
- Чудова новина!
- Такий штраф, до речі, не буде мотивувати сплачувати за паркування пересічних водіїв. З урахуванням знижки штраф дорівнює 10 годинам паркування. Шанс попастись на штраф два дні поспіль дуже малий. Якщо паркувати машину на цілий день, то вигідніше не сплачувати за паркування, а чекати десь раз на тиждень на штраф. Але це вже питання не в компетенції КМДА
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