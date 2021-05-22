В Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят: теперь ему "светит" до 8 лет

Правоохранителям об инциденте сообщили соседи.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака", - указано в сообщении.

Прибыв на место, полицейские установили квартиру подозреваемого. Ее хозяин сразу открыл им дверь и не стал отпираться от содеянного.

По словам мужчины, во время игры, кошка больно поцарапала ему руку. Поэтому он выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.

В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной клинике.

Полицейские в Киеве задержали живодера (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник получил обвинение по ст. 299 ч. 3 (жестокое обращение с животными) и ему грозит до восьми лет лишения свободы.