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В Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят: теперь ему "светит" до 8 лет

Автор: Styler

В Киеве задержали 42-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными. Из своей квартиры на седьмом этаже на Троещине он выбросил кошку и четырех ее котят.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

Правоохранителям об инциденте сообщили соседи.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака", - указано в сообщении.

Прибыв на место, полицейские установили квартиру подозреваемого. Ее хозяин сразу открыл им дверь и не стал отпираться от содеянного.

По словам мужчины, во время игры, кошка больно поцарапала ему руку. Поэтому он выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.

В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной клинике.

Полицейские в Киеве задержали живодера (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник получил обвинение по ст. 299 ч. 3 (жестокое обращение с животными) и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали ранее, под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина.

Напомним, недавно украинцы раскрыли живодера, который под маской благотворителя забирал бездомных животных.

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