У Києві чоловік викинув з вікна кішку та чотирьох кошенят: тепер йому "світить" до 8 років

Правоохоронцям про інцидент повідомили сусіди.

"До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака", - зазначено в повідомленні.

Прибувши на місце, поліцейські встановили квартиру підозрюваного. Її господар відразу відкрив їм двері й не став відпиратися від скоєного.

За словами чоловіка, під час гри, кішка боляче подряпала йому руку. Тому він викинув її й чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху.

Внаслідок падіння чотири тварин загинули, одне кошеня знаходиться на лікуванні у ветеринарній клініці.

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Зловмисник отримав звинувачення за ст. 299 ч. 3 (Жорстоке поводження з тваринами) і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.