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Украинцы разоблачили живодера, который под маской благодетеля забирал бездомных животных

Энергодар, Суббота 06 февраля 2021 14:52
Украинцы разоблачили живодера, который под маской благодетеля забирал бездомных животных
Котенок (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Запорожьем волонтеры и зоозащитники вычислили живодера, после чего мужчиной занялась уже полиция. Как оказалось, житель Энергодара активно откликался на объявления и забирал животных домой, но не из благих побуждений, а с целью издевательства.

Об этом 6 февраля передали в пресс-службе МВД Украины на странице в Facebook.

Волонтеры, которые через соцсети пристраивают бездомных четырехлапых, обратили внимание на такого "благодетеля".

Когда мужчина набрал через объявления более пяти животных, зоозащитники решили проверить, как их содержит новый хозяин.

"Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Однако тот вел себя агрессивно, в квартиру никого не пустил, заявив, что животные отсутствуют по разным причинам. Позже вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало о том, что с ним обращались жестоко", - рассказали в полиции.

По словам зоозащитницы, котенок был истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Несчастному животному понадобилась срочная помощь ветеринаров.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ст. 299, ч. 1 (Жестокое обращение с животными) УК. Теперь живодеру грозит лишение свободы на срок от полугода до 3 лет.

Украинцы разоблачили живодера, который под маской благодетеля забирал бездомных животных

Под Запорожьем разоблачили живодера (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Пользователи сети возмущаются из-за действий "благодетеля"-живодера и резко высказываются в его адрес, а также благодарят зоозащитников за бдительность и полицию - за адекватную реакцию на расследование активистов. Также украинцы хотят выяснить судьбу остальных животных, которые попали в руки извергу.

  • Это просто ужас, скотина!
  • Где берутся такие моральные уроды? Или их в детстве очень обижали? Просто нет слов... Спасибо работникам полиции, принимающих обращения об этих ужасных случаях и начинающих досудебные расследования. Живодеры должны знать, что наказание за их преступления неизбежно.
  • Какой ужас!

Ранее сообщалось, что недавно суд оправдал живодера Святогора, но украинцев возмутило такое решение "киевской фемиды", и они требуют справедливости.

Также мы писали о том, что летом 2020-го под Запорожьем над бандой жутких живодеров люди устроили самосуд.

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