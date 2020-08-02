В Киеве мужчина разгромил въезд на Труханов остров: видео инцидента

В Киеве устроили погром на въезде на Труханов остров (фото: pixabay.com)

В Киеве ночью агрессивный мужчина разгромил въезд на Труханов остров

В ночь с 1 на 2 августа мужчина устроил погром на въезд на Труханов остров. Он варварски разгромил оборудование автоматической системы: стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болларда и другое техническое оборудование.

При этом общий объем материальных убытков составляет около 300 тысяч гривен. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы. Мэр столицы также отметил, что вандал опознан и задержан полицией. Кличко обещает, что лично будет контролировать ситуацию, чтобы это дело дошло до суда.

Друзі! Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік... Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 2 серпня 2020 р.

В Киеве устроили погром на въезде на Труханов остров (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Он также напомнил о том, что система ограниченного доступа автомобилей на Труханов остров действует для того, чтобы киевляне и гости столицы могли безопасно отдыхать.

В данный момент на Труханов остров могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы.

"Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку", - рассказал Кличко.

Интересно, но некоторые пользователи сети встали на сторону вандала.

Правильно сделал. И не врите, что запускаете коммунальные службы. По служебной необходимости с целью проверки фактов, которые указал заявитель, пытался заехать на собственном автомобиле (служебным не обеспечивают), не запустили. Удостоверение показывал, но сидят твердолобые и ждут взятки;

Когда избранным можно заезжать, а простому народу нет, и по этой причине, эти случаи будут повторятся... Остров собственность украинцев, и когда какой-то временный мэр решает кому можно заезжать, а кому нет, это ненормально... Если закрывать въезд, так для всех, без выбора, или же открыть въезд для всех без исключения;

А такой вопрос, господин Виталий: на территорию Гидропарка также въехать нельзя, что абсолютно правильно. Но сюрприз: если у тебя удостоверение госслужащего, то велкам! На шлагбауме на вопрос, что за машины внутри, ответили, что можно работникам Гидропарка, полицейским и с удостоверением госслужащего! Это что за двойные стандарты? Может и на Труханов госслужащим нельзя? Когда закончится это привилегированное безобразие?

Напомним, в Киеве подростки отличились дикой выходкой, которая могла стоить им жизни.

Ранее Виталий Кличко получил тяжелую травму.