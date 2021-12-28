У Києві чоловік намагався наздогнати злодіїв та впав на дах гаража: що з постраждалим (фото)
У Києві чоловік намагався наздогнати зловмисників, які вкрали у нього речі, але невдало стрибнув на дах та отримав травму. Тому рятувальникам довелося знімати чоловіка.
Так, інцидент стався в ніч із 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик, повідомили в пресслужбі КАРС "Київська служба порятунку".
"За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, і невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу. Самостійно злізти не зміг і потребував медичної допомоги", – розповіли в пресслужбі.
Зазначається, що рятувальники КАРС за допомогою ковшових ношей і драбини зняли потерпілого з даху і передали його працівникам швидкої допомоги.
Травмованого чоловіка госпіталізували до медустанови.
У Києві чоловік отримав травму, коли наздоганяв злодіїв (facebook.com/KARS.Kyiv)
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