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В Киеве мужчина похитил 20-летнюю девушку: помогла ему занести сумку домой (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина обманом заманил девушку к дверям своей квартиры в многоэтажке, затолкал в помещение и не отпускал. Потерпевшая смогла вызвать правоохранителей, и жертву похитителя удалось вызволить.

Об этом 4 ноября передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на столичной Троещине на улице Милославской.

На спецлинию "102" поступил звонок от девушки, которая просила о помощи. Молодая киевлянка рассказала, что на улице к ней обратился незнакомый мужчина, спросил который час, потом попросил подержать его пакет, а затем - помочь занести сумку в свой дом. Доверчивая 20-летняя девушка согласилась.

Подойдя к входной двери, мужчина силой затащил несчастную внутрь в квартиру.

Перепуганная девушка успела забежать в ванную комнату, заперлась там и позвонила в полицию.

На место срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и спасатели, которые и помогли взломать дверь, так как мужчина отказывался им открывать.

"Переговоры со злоумышленником не дали положительного результата, понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру", - рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Похититель - 61-летний киевлянин - был задержан. Мужчина был пьян, при проверке прибор Драгера показал 2,4 промилле содержания алкоголя в организме. Объяснить мотивы своих действий злоумышленник не смог.

К счастью, с девушкой было все в порядке.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). В суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Похитителю девушки грозит 3 года за решеткой.

Видео: в Киеве мужчина похитил 20-летнюю девушку, которая согласилась ему помочь занести сумку домой

Ранее сообщалось, что во Львове задержали банду, члены которой похитили девушку и требовали 2 миллиона евро выкупа.

Напомним также, перед этим под Киевом злоумышленники напоили и похитили 14-летнюю девочку, и полиция тогда показала видео спасения подростка.

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Киевпохитили