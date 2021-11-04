У Києві чоловік викрав 20-річну дівчину: допомогла йому занести сумку додому (відео)

Інцидент стався на столичній Троєщині на вулиці Милославській.

На спецлінію "102" надійшов дзвінок від дівчини, яка просила про допомогу. Молода киянка розповіла, що на вулиці до неї звернувся незнайомий чоловік, запитав котра година, потім попросив потримати його пакет, а потім - допомогти занести сумку у свій будинок. Довірлива 20-річна дівчина погодилася.

Підійшовши до вхідних дверей, чоловік силою затягнув нещасну всередину до квартири.

Перелякана дівчина встигла забігти у ванну кімнату, замкнулася там і подзвонила в поліцію.

На місце терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група і рятувальники, які й допомогли зламати двері, оскільки чоловік відмовлявся їм відкривати.

"Переговори зі зловмисником не дали позитивного результату, розуміючи, що життю і здоров'ю заявниці може загрожувати небезпека, за допомогою працівників ДСНС ми потрапили до квартири", - розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Серебряк.

Викрадач - 61-річний киянин - був затриманий. Чоловік був п'яний, при перевірці прилад Драгера показав 2,4 проміле вмісту алкоголю в організмі. Пояснити мотиви своїх дій зловмисник не зміг.

На щастя, з дівчиною було все в порядку.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). У суді вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Викрадачеві дівчини загрожує 3 роки за ґратами.

Відео: у Києві чоловік викрав 20-річну дівчину, яка погодилася йому допомогти занести сумку додому