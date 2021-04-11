В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям

"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - говорится в сообщении.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

На счастье, все прошло удачно. Мужчина не получил никаких увечий, и, как уверяют спасатели, даже царапин.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Будьте осторожны, не экспериментируйте со своим телом с помощью посторонних предметов. Спасатели, конечно, вас выручат, но обстоятельства могут быть совершенно разными", - призвали спасатели.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

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