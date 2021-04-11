У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам

"Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального устаткування, обережності і ювелірної точності", - йдеться в повідомленні.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

На щастя, все пройшло вдало. Чоловік не отримав жодних травм, і, як запевняють рятувальники, навіть подряпин.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Будьте обережні, не експериментуйте зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів. Рятувальники, звичайно, вас виручать, але обставини можуть бути абсолютно різними", - закликали рятувальники.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

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