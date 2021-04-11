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В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 апреля 2021 19:31
В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям Фото: в Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве медики столкнулись с необычным случаем. Мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее уже самостоятельно не смог. Его доставили в больницу на Петра Запорожца, но и там врачи были бессильны. Они обратились за помощью к спасателям.

Об этом сообщает киевская служба спасения КАРС на своей странице в Facebook.

"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - говорится в сообщении.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

На счастье, все прошло удачно. Мужчина не получил никаких увечий, и, как уверяют спасатели, даже царапин.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Будьте осторожны, не экспериментируйте со своим телом с помощью посторонних предметов. Спасатели, конечно, вас выручат, но обстоятельства могут быть совершенно разными", - призвали спасатели.

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Так что в этом году лауреатов премии герой спасатель года фактически определено;
  • Зачем? Надо, чтобы за такие случаи, вызванные идиотизмом пострадавшего, взимали оплату в полном объеме с виновника. Желающих экспериментировать уменьшилось бы;
  • И смех, и грех... вероятно, некий "челлендж" (лампочка уже "баян"). Но медики и спасатели - молодцы!
  • Не по резьбе пошла;

Напомним, во Львове врачи спасли 17-летнего парня, которому гвоздем пробило легкое.

Ранее в Запорожье с пациентов требовали деньги за бесплатные операции.

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