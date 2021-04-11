В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее снять: пришлось вмешаться спасателям
В Киеве медики столкнулись с необычным случаем. Мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее уже самостоятельно не смог. Его доставили в больницу на Петра Запорожца, но и там врачи были бессильны. Они обратились за помощью к спасателям.
Об этом сообщает киевская служба спасения КАРС на своей странице в Facebook.
"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - говорится в сообщении.
В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
На счастье, все прошло удачно. Мужчина не получил никаких увечий, и, как уверяют спасатели, даже царапин.
В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
"Будьте осторожны, не экспериментируйте со своим телом с помощью посторонних предметов. Спасатели, конечно, вас выручат, но обстоятельства могут быть совершенно разными", - призвали спасатели.
В Киеве мужчина надел гайку на половой орган и ему понадобилась помощь (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
Пользователи сети также прокомментировали это.
- Так что в этом году лауреатов премии герой спасатель года фактически определено;
- Зачем? Надо, чтобы за такие случаи, вызванные идиотизмом пострадавшего, взимали оплату в полном объеме с виновника. Желающих экспериментировать уменьшилось бы;
- И смех, и грех... вероятно, некий "челлендж" (лампочка уже "баян"). Но медики и спасатели - молодцы!
- Не по резьбе пошла;
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