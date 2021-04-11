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У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам

Новость на русском → Київ, Неділя 11 квітня 2021 19:31
У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам Фото: у Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві медики зіткнулися з незвичайним випадком. Чоловік надів на статевий орган гайку, а зняти її вже самостійно не зміг. Його доставили в лікарню на Петра Запорожця, але і там лікарі були безсилі. Вони звернулися за допомогою до рятувальників.

Про це повідомляє київська служба порятунку КАРС на своїй сторінці в Facebook.

"Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального устаткування, обережності і ювелірної точності", - йдеться в повідомленні.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

На щастя, все пройшло вдало. Чоловік не отримав жодних травм, і, як запевняють рятувальники, навіть подряпин.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Будьте обережні, не експериментуйте зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів. Рятувальники, звичайно, вас виручать, але обставини можуть бути абсолютно різними", - закликали рятувальники.

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її зняти: довелося втрутитися рятувальникам

У Києві чоловік надів гайку на статевий орган і йому знадобилася допомога (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Так що в цьому році лауреатів премії герой рятувальник року фактично визначено;
  • Навіщо? Треба, щоб за такі випадки, викликані ідіотизмом потерпілого, стягували оплату в повному обсязі з винуватця. Охочих експериментувати зменшилося б;
  • І сміх, і гріх... ймовірно, якийсь "челлендж" (лампочка вже "баян"). Але медики і рятувальники - молодці!
  • Не по різьбі пішла;

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували 17-річного хлопця, якому цвяхом пробило легені.

Раніше в Запоріжжі з пацієнтів вимагали гроші за безплатні операції.

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