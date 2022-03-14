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Где в Киеве можно снять наличные: какие банки работают

Автор: Светлана Мащенко

Многие жители Киева имеют проблемы со снятием наличных, ведь в условиях войны инкассация - сложный и рискованный процесс. Банки пополняют банкоматы, но это процесс рискованный, и поэтому на всех кэша может не хватать.

Снять наличные можно в отделениях банков, какие из них работают сейчас в столице - читайте в нашем материале Styler.

Так, отделения Альфа-банка продолжают функционировать до 18:00 по будням. В остальные дни график нужно уточнять. Более достоверную информацию можно узнать на сайте финучреждения.

ПриватБанк также продолжает свою работу в условиях военного положения. Список отделений в Киеве можно узнать по ссылке. Также можно позвонить в конкретное отделение и уточнить часы работы, список предоставляемых услуг.

Работающие отделения Ощадбанка в Киеве и Украине можно также увидеть на сайте в документе, который обновляется постоянно.

Отделения банка ПУМБ также работают в столице. Тут можно снять в банкомате до 100 тысяч гривен, но с карт других банков только до 1 тысячи. Подробная информация по ссылке.

Часть отделений Райффайзен Банк остается закрытой. Список работающих отделений по Киеву и всей Украине можно увидеть по ссылке.

Кредобанк также закрыл часть отделений. Работающие можно увидеть по ссылке.

В Укрсиббанке работают не все отделения. Актуальный график можно увидеть по ссылке.

Отметим, что снять наличные можно также в супермаркетах, аптеках и на АЗС.

Ранее мы писали, какие аптеки работают сейчас в Киеве.

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