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Де в Києві можна зняти готівку: які банки працюють

Автор: Світлана Мащенко

Багато жителів Києва мають проблеми зі зняттям готівки, адже в умовах війни інкасація - складний і ризикований процес. Банки поповнюють банкомати, але це процес ризикований, і тому на всіх кеша може не вистачати.

Зняти готівку можна у відділеннях банків, які з них працюють зараз у столиці - читайте в нашому матеріалі Styler.

Так, відділення Альфа-Банку продовжують функціонувати до 18:00 по буднях. В інші дні графік потрібно уточнювати. Більш достовірну інформацію можна дізнатися на сайті фінустанови.

ПриватБанк також продовжує свою роботу в умовах воєнного стану. Список відділень в Києві можна дізнатися за посиланням. Також можна зателефонувати в конкретне відділення і уточнити години роботи, список послуг, що надаються.

Працюючі відділення Ощадбанку у Києві та Україні можна також побачити на сайті у документі, який оновлюється постійно.

Відділення банку ПУМБ також працюють у столиці. Тут можна зняти в банкоматі до 100 тисяч гривень, але з карт інших банків тільки до 1 тисячі. Детальна інформація по посиланням.

Частина відділень Райффайзен Банк залишається закритою. Список працюючих відділень по Києву і всій Україні можна побачити за посиланням.

Кредобанк також закрив частину відділень. Працюючі можна побачити по посиланням.

В Укрсиббанку працюють не всі відділення. Актуальний графік можна побачити за посиланнм.

Відзначимо, що зняти готівку можна також в супермаркетах, аптеках і на АЗС.

Раніше ми писали, які аптеки працюють зараз у Києві.

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