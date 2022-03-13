Эти аптеки работают сейчас в Киеве: онлайн карта

В Киеве с первых дней вторжения РФ в Украину прекратило работу много аптек, но сейчас фармацевтические услуги возобновляются. Правда, чтобы приобрести товары в аптеке, придется отстоять очередь.

Где купить необходимые лекарства, как найти аптеки - читайте ниже в нашем материале Styler .

Аптеки в приложении Киев цифровой

Информацию о работе аптек можно узнать на сайтах Киевской городской власти и в приложении Киев цифровой. Кроме того в приложении есть и информация о работающих магазинах, общественном транспорте, а теперь и СТО.

Актуальную информацию об аптеках, работающих в Киеве, можно увидеть на карте по ссылке.

Сейчас в столице также работают аптеки коммунальной сети "Фармация". Таких в Киеве 37, их можно найти по ссылке.

Другие ресурсы для поиска аптек

Также информацию о работающих аптеках можно найти на сайте Tabletki.ua, или же загрузив аналогичное приложение. По информации на 13 марта работает 317 аптек.

Например, в приложении можно увидеть онлайн-карту, чтобы узнать о ближайшей к вам аптеке. Также есть возможность найти конкретный препарат через систему поиска, заказать его, или же забронировать.

Ресурс Liki24 также предоставляет услуги по поиску аптек. Можно загрузить соответствующее приложение на смартфон.

Но важно помнить про комендантский час. Он не меняется в столице и длится с 20:00 до 7:00. Выходить из дому нельзя.