Где в Киеве можно снять наличные без банкомата: перечень магазинов, заправок и аптек
Доступ к снятию наличных во время военного положения ограничен, ведь пополнение банкоматов и инкассация - это рискованный процесс. К счастью, снять наличные можно во многих супермаркетах, АЗС и даже аптеках.
Как это сделать, какие сети предоставляют такие услуги - читайте ниже в нашем материале Styler.
В НБУ рассказали, что для снятия этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных.
Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (сумму надо уточнить у кассира непосредственно на месте).
Сеть супермаркетов, магазинов:
- АТБ-Маркет (6000 грн);
- Сільпо (6000 грн);
- Фора (6000 грн);
- FOZZY (6000 грн);
- VARUS (6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (6000 грн);
- Thrash! (6000 грн);
- Точка (6000);
- Сім23 (до 2000 грн);
- Линия магазинов EVA (до 2000 грн)
АЗС
- ОККО (6000 грн);
- Укрнафта (до 5000 грн);
- БРСМ-Нафта (до 500 грн);
- Сеть АЗК WOG (6000 грн).
Аптеки
- Біла ромашка (6000 грн);
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека АНЦ (6000 грн);
- Аптека Копійка;
- Аптека 9·1·1 (6000 грн);
- Аптека оптових цін;
- МедСервіс (6000 грн)
Ранее мы писали, какие аптеки работают сейчас в Киеве.
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