Де в Києві можна одружитися під час війни: список адрес
Фото: де розписатися в Києві під час війни (Getty Images)
Навіть під час війни люди хочуть бути разом і з'єднувати себе шлюбними узами. Життя триває, незважаючи ні на що. У столиці України зараз можна одружитися за певними адресами.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Де в Києві можна розписатися
У столиці працюють 8 відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Зокрема, у відділах приймають з 09:00 до 15:00 за адресою:
Лівий берег
- Дарницький район - вул. К. Заслонова, 16;
- Деснянський район - просп. Маяковського, 15а;
- Дніпровський район - б-р Верховної Ради, 8/20.
Правий берег
- Голосіївський район - вул. Велика Васильківська, 92;
- Оболонський район - просп. Оболонський, 28-В;
- Печерський район - вул. Цитадельна, 7/10;
- Солом'янський район - б-р Вацлава Гавела, 1/28;
- Шевченківський район - вул. Академіка Ромоданова, 17.
Скільки дітей народилося в Києві за час війни
За цей період у Києві народилося 1314 малюків 659 хлопчиків та 619 дівчаток. Серед новонароджених-31 двійня.
"Новонародженим та їх батькам бажаю міцного здоров'я і мирного неба, а знову сім'ям – безумовної любові, благополуччя і щастя!"- зазначив Микола Поворозник.