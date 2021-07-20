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В Киеве мошенники придумали новую схему с таксистами: как не стать жертвой (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве обнаружили новый случай обмана таксистов. Обманывают таксистов политзаключенные, которые просят их купить что-то, или же пополнить счет.

Видео опубликовали в "Киев оперативный" в Facebook.

Как работает схема

Схема заключается в том, что к работникам звонят заключенные и просят пополнить счет мобильного телефона. Все происходит под предлогом, что деньги муж потом вернет.

Впоследствии, когда таксист все же отправляет средства, "клиент" исчезает.

"Кстати, как там дела с запретом мобильных на зоне?",- говорится в сообщении.

Такая схема работает не только с таксистами

Кроме того, на сайтах знакомств выставляют анкеты симпатичных девушек. С мужчинами они списываются, но не созваниваются под разными предлогами.

В частности, был случай, когда девушка с такого сайта объяснила, что у нее изъяны слуха и слуховой аппарат, который не позволяет технически говорить по телефону. Однако, так разговаривать она вполне может.

И вот когда договорились, что парень подъедет ее забрать с работы, она написала, что не может с ним связаться и попросила пополнить счет. Тогда уже парень понял, что это обман и не "повелся".

Ранее мы сообщали, что "Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах: как не стать жертвой.

Мы также писали о том, украинцев предупредили о новом мошенничестве.

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