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У Києві шахраї вигадали нову схему з таксистами: як не стати жертвою (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві виявили новий випадок обману таксистів. Обдурюють таксистів політв'язні, які просять їх купити щось, або ж поповнити рахунок.

Відео опублікували у "Київ оперативний" в Facebook.

Як працює схема

Схема полягає у тому, що до працівників дзвонять ув'язненні і просять поповнити рахунок мобільного телефону. Все відбувається під приводом, що гроші чоловік потім поверне.

Згодом, коли таксист все ж таки відправляє кошти, "клієнт" зникає.

"До речі, як там справи з забороною мобільних на зоні?", - йдеться у повідомлення.

Така схема працює не тільки з таксистами

Окрім того, на сайтах знайомств виставляють анкети симпатичних дівчат. З чоловіками вони списуються, але не зідзвонюються під різними приводами.

Зокрема, був випадок, коли дівчина з такого сайту пояснила, що у неї вади слуху і слуховий апарат, який не дає змоги технічно говорити телефоном. Однак, так розмовляти вона цілком може.

І от коли домовились, що хлопець під’їде її забрати з роботи, вона написала, що не може з ним зв’язатися і попросила поповнити рахунок. Тоді вже хлопець зрозумів, що це обман і не "повівся".

Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" зробила заяву про шахрайські схеми: як не стати жертвою.

Ми також писали про те, українців попередили про нове шахрайство.

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