В Киеве мошенники обманули пенсионерку на 500 тысяч грн: сеть в недоумении

В Киеве 83-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщина отдала преступникам почти 500 тысяч гривен. По данным пострадавшей, неизвестные позвонили ей и представились полицейскими и рассказали, что ее внучка якобы попала в ДТП.
Подробности и фото опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Как сообщается, ранее судимые мошенники сообщили, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии и теперь ей и другим пострадавшим нужны деньги на лечение.
"Мошенническим путем выманили у 83-летней женщины почти 500к грн. Эти двое - ранее судимые воры, позвонили 83-летней бабушке и сообщили ложную информацию о том, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, а ее внучка стала виновником ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина, в связи с чем необходимы деньги для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", - говорится в сообщении.
Преступники (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Также сообщается, что аферистов удалось задержать.
"Как следствие - бабушка передала им средства в сумме почти 500 000 гривен. Судья Подольского районного суда постановил взять обоих под безальтернативную стражу", - добавили в сообщении.
Однако в комментариях удивляются другому:
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев.
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