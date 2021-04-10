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В Киеве мошенники обманули пенсионерку на 500 тысяч грн: сеть в недоумении

Автор: Анна Киселева

В Киеве 83-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщина отдала преступникам почти 500 тысяч гривен. По данным пострадавшей, неизвестные позвонили ей и представились полицейскими и рассказали, что ее внучка якобы попала в ДТП.

Подробности и фото опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, ранее судимые мошенники сообщили, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии и теперь ей и другим пострадавшим нужны деньги на лечение.

"Мошенническим путем выманили у 83-летней женщины почти 500к грн. Эти двое - ранее судимые воры, позвонили 83-летней бабушке и сообщили ложную информацию о том, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, а ее внучка стала виновником ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина, в связи с чем необходимы деньги для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", - говорится в сообщении.

Преступники (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также сообщается, что аферистов удалось задержать.

"Как следствие - бабушка передала им средства в сумме почти 500 000 гривен. Судья Подольского районного суда постановил взять обоих под безальтернативную стражу", - добавили в сообщении.

Однако в комментариях удивляются другому:

  • Откуда у бабушки пол ляма?
  • Бабушка Бєня???
  • Забезпеченні пенсіонери у нас.
  • Ничего себе бабуля)) на 500 тыс))

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев.

Ранее известная украинская писательница Лариса Ницой рассказала об аферистах в соцсетях, которые ограбили ее дочь.

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Новости Украины мошенничествопенсионерка
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