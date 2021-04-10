У Києві шахраї ошукали пенсіонерку на 500 тисяч грн: мережа в подиві

У Києві 83-річна пенсіонерка стала жертвою шахраїв. Жінка віддала злочинцям майже 500 тисяч гривень. За даними постраждалої, невідомі зателефонували їй і представилися поліцейськими та розповіли, що її внучка нібито потрапила в ДТП.
Подробиці і фото опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
Як повідомляється, раніше судимі шахраї повідомили, що онука пенсіонерки стала винуватицею аварії й тепер їй та іншим постраждалим потрібні гроші на лікування.
"Шахрайським шляхом видурили у 83-річної жінки майже 500к грн. Оці двоє - раніше судимі злодії, які зателефонували 83-річній бабусі та повідомили неправдиву інформацію про те, що вони є працівниками правоохоронного органу, а її внучка стала винуватцем ДТП, в ході якого постраждала вагітна жінка, у зв'язку з чим необхідні гроші для лікування внучки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди та укладення мирової угоди", - йдеться в повідомленні
Злочинці (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Також повідомляється, що аферистів вдалося затримати.
"Як наслідок - бабуся передала їм кошти в сумі майже 500 000 гривень. Суддя Подільського районного суду постановив взяти обох під безальтернативну варту", - додали в повідомленні.
Проте в коментарях дивуються іншому:
Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців.
Раніше відома українська письменниця Лариса Ніцой розповіла про аферистів в соцмережах, які пограбували її дочку.