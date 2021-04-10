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У Києві шахраї ошукали пенсіонерку на 500 тисяч грн: мережа в подиві

Автор: Анна Кисельова

У Києві 83-річна пенсіонерка стала жертвою шахраїв. Жінка віддала злочинцям майже 500 тисяч гривень. За даними постраждалої, невідомі зателефонували їй і представилися поліцейськими та розповіли, що її внучка нібито потрапила в ДТП.

Подробиці і фото опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, раніше судимі шахраї повідомили, що онука пенсіонерки стала винуватицею аварії й тепер їй та іншим постраждалим потрібні гроші на лікування.

"Шахрайським шляхом видурили у 83-річної жінки майже 500к грн. Оці двоє - раніше судимі злодії, які зателефонували 83-річній бабусі та повідомили неправдиву інформацію про те, що вони є працівниками правоохоронного органу, а її внучка стала винуватцем ДТП, в ході якого постраждала вагітна жінка, у зв'язку з чим необхідні гроші для лікування внучки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди та укладення мирової угоди", - йдеться в повідомленні

Злочинці (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також повідомляється, що аферистів вдалося затримати.

"Як наслідок - бабуся передала їм кошти в сумі майже 500 000 гривень. Суддя Подільського районного суду постановив взяти обох під безальтернативну варту", - додали в повідомленні.

Проте в коментарях дивуються іншому:

  • Звідки у бабусі пів ляма?
  • Бабуся Бєня???
  • Забезпеченні пенсіонери у нас.
  • Нічого собі бабуся)) на 500 тис))

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців.

Раніше відома українська письменниця Лариса Ніцой розповіла про аферистів в соцмережах, які пограбували її дочку.

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Новини України мошенничествопенсионерка
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