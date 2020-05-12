В Киеве могут ужесточить карантин: вирус не отступил

В Киеве могут ужесточить карантин (фото: РБК-Украина)

В украинской столице могут ужесточить карантин, если ситуация за неделю ухудшится

Карантин в Киеве могут ужесточить, несмотря на то, что с 11 мая его смягчили. Об этом рассказал жителям столицы мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга. По словам градоначальника, расслабляться еще слишком рано, так как COVID-19 не отступил. Также Кличко отметил, что если количество инфицированных за неделю возрастет, о смягчении придется забыть.

"Прекратите, пожалуйста, жить в иллюзиях. Вирус не отступил. Да, с сегодняшнего дня столица начала первый этап ослабления ограничений – работают магазины площадью до 300 кв. метров, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов. Открылись 27 продовольственных рынков. ТРЦ не работают", - сказал Кличко.

Мэр обратился к киевлянам с просьбой не нарушать карантин, не ходить на пикники и не собираться большими компаниями. Нужно соблюдать элементарную безопасность, отметил Кличко.

"Было три выходных, и в столице происходили просто массовые гуляния, хотя и призывали дождаться ослаблений. Мы карантин ввели вовремя и не допустили стремительного распространения вируса – так называемого инфекционного взрыва. Я хочу подчеркнуть, ослабление мы вводим постепенно, чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки", - отметил мэр.

По словам Кличко, он не хочет никого пугать "но если ситуация ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у него не будет".

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