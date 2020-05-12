У Києві можуть посилити карантин: вірус не відступив

У Києві можуть посилити карантин (фото: РБК-Україна)

В українській столиці можуть посилити карантин, якщо ситуація за тиждень погіршиться

Карантин у Києві можуть посилити, незважаючи на те, що з 11 травня його пом'якшили. Про це розповів жителям столиці мер Києва Віталій Кличко під час свого брифінгу. За словами градоначальника, розслаблятися ще зарано, через те, що COVID-19 не відступив. Також Кличко зазначив, що якщо кількість інфікованих за тиждень зросте, про пом'якшення доведеться забути.

"Припиніть, будь ласка, жити в ілюзіях. Вірус не відступив. Так, відсьогодні столиця почала перший етап ослаблення обмежень – працюють магазини площею до 300 кв. метрів, перукарні, салони краси, літні тераси кафе і ресторанів. Відкрилися 27 продовольчих ринків. ТРЦ не працюють", - сказав Кличко.

Мер звернувся до киян з проханням не порушувати карантин, не ходити на пікніки і не збиратися великими компаніями. Потрібно дотримуватися елементарної безпеки, зазначив Кличко.

"Було три вихідних, і в столиці відбувалися просто масові гуляння, хоча і закликали дочекатися послаблень. Ми ввели карантин вчасно і не допустили стрімкого поширення вірусу – так званого інфекційного вибуху. Я хочу підкреслити, ослаблення ми вводимо поступово, щоб розуміти, де у нас основні ризики і де можуть бути спалахи", - зазначив мер.

За словами Кличка, він не хоче нікого лякати "але якщо ситуація погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нього не буде".

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