Сегодня в Киеве ослабляют карантин: что открывается

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 12 мая в столице начинается первый этап ослабления карантина

В Киеве сегодня, 12 мая, начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. Какие именно ограничения будут сняты, и что откроется в столице в материале РБК-Украина.

Так, с 12 мая будут открытыми:

Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров)

Парикмахерские и салоны красоты;

Кофейне и рестораны (на вынос), летние террасы;

Парки и скверы, музеи под открытым небом;

Временные сооружения (ларьки);

Ателье, бытовые услуги;

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;

Автокинотеатры.

Летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями, такими как дистанция и предварительная запись.

Также с сегодняшнего дня в столице увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом транспортом можно будет воспользоваться лишь при наличии спецбилетов.

До этого, с воскресенья, 10 мая, в Киеве заработали 19 агропродовольственных рынков. При этом работа рынков будет зависеть от выполнения противоэпидемических требований.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в случае роста количества заболевших коронавирусом в Киеве, столичная власть может вновь ужесточить карантин.