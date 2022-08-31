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В Киеве могут перенести осенние каникулы в школах на зиму: что известно

Фото: школьные каникулы могут перенести с осени на зиму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве могут внести изменения в структуру учебного года 2022/2023 в условиях военного положения, в частности сдвинуть начало каникул в школах с осеннего периода на зимний.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки КГГА.

Соответствующие рекомендации Департамента были обнародованы 31 августа.

Чиновники обращают внимание, что этот учебный год, согласно внесенным изменениям в закон об образовательной деятельности во время военного положения в Украине может длиться больше или меньше 175 дней.

В настоящее время предлагается такая структура учебного года 2022/2023:

  • первый семестр: с 1 сентября до 23 декабря (2022 год)
  • второй семестр с 9 января до 30 июня (2023 год)
  • осенние каникулы: с 31 октября по 6 ноября (2022 год)
  • зимние каникулы: с 24 декабря (2022 год) по 8 января (2023 год)
  • весенние каникулы: с 27 марта по 2 апреля (2023 год).

"Впрочем, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным внесение изменений в вышеуказанную структуру, в частности перенесение осенних каникул на февраль 2023 года", - говорится в рекомендациях

Документ подписан директором Департамента образования и науки КГГА Еленой Фиданян.

В КГГА рассказали о возможном переносе осенних каникул в школах на зиму (фото: facebook.com/kyivosvita)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда у школьников будут каникулы в новом учебном году, и публиковали график.

А также перед этим писали о том, какие изменения ждут школьников с 1 сентября.

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