В Киеве могут перенести осенние каникулы в школах на зиму: что известно

Соответствующие рекомендации Департамента были обнародованы 31 августа.

Чиновники обращают внимание, что этот учебный год, согласно внесенным изменениям в закон об образовательной деятельности во время военного положения в Украине может длиться больше или меньше 175 дней.

В настоящее время предлагается такая структура учебного года 2022/2023:

первый семестр: с 1 сентября до 23 декабря (2022 год)

второй семестр с 9 января до 30 июня (2023 год)

осенние каникулы: с 31 октября по 6 ноября (2022 год)

зимние каникулы: с 24 декабря (2022 год) по 8 января (2023 год)

весенние каникулы: с 27 марта по 2 апреля (2023 год).

"Впрочем, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным внесение изменений в вышеуказанную структуру, в частности перенесение осенних каникул на февраль 2023 года", - говорится в рекомендациях

Документ подписан директором Департамента образования и науки КГГА Еленой Фиданян.

В КГГА рассказали о возможном переносе осенних каникул в школах на зиму (фото: facebook.com/kyivosvita)