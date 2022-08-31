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У Києві можуть перенести осінні канікули в школах на зиму: що відомо

Фото: шкільні канікули можуть перенести з осені на зиму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві можуть внести зміни в структуру навчального року 2022/2023 в умовах воєнного стану, зокрема зрушити початок канікул в школах з осіннього періоду на зимовий.

Про це розповіли в прес-службі Департаменту освіти і науки КМДА.

Відповідні рекомендації департаменту були оприлюднені 31 серпня.

Чиновники звертають увагу, що цей навчальний рік, згідно з внесеними змінами до закону про освітню діяльність під час воєнного стану в Україні може тривати більше або менше 175 днів.

Наразі пропонується така структура навчального року 2022/2023:

  • перший семестр: з 1 вересня по 23 грудня (2022 рік)
  • другий семестр з 9 січня по 30 червня (2023 рік)
  • осінні канікули: з 31 жовтня по 6 листопада (2022 рік)
  • зимові канікули: з 24 грудня (2022 рік) по 8 січня (2023 рік)
  • весняні канікули: з 27 березня по 2 квітня (2023 рік).

"Проте, зважаючи на безпекову ситуацію в Україні та столиці, епідеміологічний стан та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, вважаємо за можливе внесення змін до вищевказаної структури, зокрема перенесення осінніх канікул на лютий 2023 року",- йдеться в рекомендаціях

Документ підписаний директором Департаменту освіти і науки КМДА Оленою Фіданян.

У КМДА розповіли про можливе перенесення осінніх канікул у школах на зиму (фото: facebook.com/kyivosvita)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у школярів будуть канікули у новому навчальному році, і публікували графік.

А також перед цим писали про те, які зміни чекають школярів з 1 вересня.

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