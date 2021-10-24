UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве могут отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Автор: Роман Мирончук

В Киеве могут снова разрешить продажу алкоголя в ночное время. Иск на отмену запрета находится на рассмотрении в Окружном административном суде города.

Об этом сообщают "Новини.LIVE".

Истцом выступает Государственная регуляторная служба, которая считает, что власть незаконно лишает лицензий магазины, которые продают алкоголь в ночное время.

Представители Киевского городского совета не пришли на заседание совета, поэтому его перенесли на 9 ноября 2021 года.

Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицин заявил, что столица будет жить по действующим правилам, а лицензии и в дальнейшем будут забирать у тех, кто их нарушает.

Трубицин также добавил, что единственный выход из ситуации - урегулировать законодательство, чтобы не было манипуляций со стороны торговцев алкоголя и подобных исков в суде.

Отметим, что ни, что несмотря на запрет купить алкоголь можно не только подпольно, но и вполне законно, так как многие торговые сети нашли лазейку, зарегистрировав часть магазина как кафе.

В Киеве запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 действует с 2016 года. Уже были попытки его отменить, но они не закончились успехом.

Напомним, в Украине цены на сыр продолжают стремительно расти.

Мы также писали о том, кто может получить карту киевлянина для бесплатного проезда в транспорте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевалкоголь