В Киеве могут отменить запрет на продажу алкоголя ночью

В Киеве могут снова разрешить продажу алкоголя в ночное время. Иск на отмену запрета находится на рассмотрении в Окружном административном суде города.

Истцом выступает Государственная регуляторная служба, которая считает, что власть незаконно лишает лицензий магазины, которые продают алкоголь в ночное время.

Представители Киевского городского совета не пришли на заседание совета, поэтому его перенесли на 9 ноября 2021 года.

Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицин заявил, что столица будет жить по действующим правилам, а лицензии и в дальнейшем будут забирать у тех, кто их нарушает.

Трубицин также добавил, что единственный выход из ситуации - урегулировать законодательство, чтобы не было манипуляций со стороны торговцев алкоголя и подобных исков в суде.

Отметим, что ни, что несмотря на запрет купить алкоголь можно не только подпольно, но и вполне законно, так как многие торговые сети нашли лазейку, зарегистрировав часть магазина как кафе.

В Киеве запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 действует с 2016 года. Уже были попытки его отменить, но они не закончились успехом.