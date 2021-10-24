У Києві можуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

У Києві можуть знову дозволити продаж алкоголю в нічний час. Позов на скасування заборони знаходиться на розгляді в Окружному адміністративному суді міста.

Позивачем виступає державна регуляторна служба, яка вважає, що влада незаконно позбавляє ліцензій магазини, які продають алкоголь у нічний час.

Представники Київської міської ради не прийшли на засідання Ради, тому її перенесли на 9 листопада 2021 року.

Депутат Київради від Партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин заявив, що столиця житиме за діючими правилами, а ліцензії і надалі забиратимуть у тих, хто їх порушує.

Трубіцин також додав, що єдиний вихід із ситуації - врегулювати законодавство, щоб не було маніпуляцій з боку торговців алкоголю і подібних позовів у суді.

Зазначимо, що ні, що незважаючи на заборону купити алкоголь можна не тільки підпільно, але і цілком законно, оскільки багато торгових мереж знайшли лазівку, зареєструвавши частину магазину як кафе.

У Києві заборона на продаж алкоголю з 23:00 до 10:00 діє з 2016 року. Вже були спроби її скасувати, але вони не закінчилися успіхом.