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В Киеве митинговали против 5G: даже молодежь боится излучений

Киев, Вторник 04 августа 2020 14:29
В Киеве митинговали против 5G: даже молодежь боится излучений
В Киеве протестовали против внедрения 5G в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые украинцы призывают запретить 5G в нашей стране

В центре Киева активисты устроили протест против внедрения в Украине интернета 5G. Люди требовали представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи (НКРСИ). К протестующим вышли, но сказали, что из-за карантина с ними общаться никто не будет.

Люди требовали остановить "увеличение электромагнитного излучения на укранцев". Организаторы митинга возмущены официальным ответом после обращения в Офис президента. По словам активистов, НКРСИ не предоставила выводов, что электромагнитное излучение 5G безопасно для людей, животных и имущества. Фото и видео появились на канале Pavlovsky News.

Судя по снимкам, на демонстрацию пришли люди разных возрастов. Видимо, даже молодежь боится излучений.

В Киеве митинговали против 5G: даже молодежь боится излученийВ Киеве митинговали против 5G: даже молодежь боится излучений

В Киеве требовали остановить внедрение 5G в стране (Pavlovsky News)

Интересно, что пользователи сети в комментариях раскритиковали инициаторов акции протеста:

  • "А дедушки и бабушки с плакатами знают что такое 5G? Может они думают, что это обязательные прививки от коронавируса?
  • Звідки вони такі беруться? Чи 300 грн роблять дива?
  • Секта московського патріархату, де в селі, щоб подзвонити на дерево вилазять, бояться 5G".

Отметим, что радиоволны, которые используются в мобильной связи, в том числе стандарта 5G, не являются ионизирующими. Исследования Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) указывают, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от радиотехнологии, которая используется.

Отметим, что Владимир Зеленский сделал важное заявление, ответив на петицию про запрет 5G в Украине. Президент уверил, что внедрение 5G совершенно не опасно для жизни и здоровья людей.

В частности многолетние исследования выяснили, что из-за 5G нет никакого вреда для:

  • электрической активности мозга,
  • нейроэндокринной системы,
  • сердечно-сосудистой системы,
  • нервной системы,
  • терморегуляции,
  • иммунной системы,
  • крови.

Отсутствует также влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, нет никаких доказательств, подтверждающие возможность 5G содействовать распространению COVID-19 или любых других болезней или инфекций.

Ранее мы также писали, что ученые развеяли панику из-за 5G и украинцы могут быть спокойны.

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