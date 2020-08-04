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У Києві мітингували проти 5G: навіть молодь боїться випромінювань

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 14:29
У Києві мітингували проти 5G: навіть молодь боїться випромінювань
У Києві протестували проти впровадження 5G в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі українці закликають заборонити 5G в нашій країні

У центрі Києва активісти влаштували протест проти запровадження в Україні інтернету 5G. Люди вимагали представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку (НКРЗІ). До протестувальників вийшли, але сказали, що через карантин з ними спілкуватися ніхто не буде.

Люди вимагали зупинити "збільшення електромагнітного випромінювання на українців". Організатори мітингу обурені офіційною відповіддю після звернення в Офіс президента. За словами активістів, НКРЗІ не надала висновків, що електромагнітне випромінювання 5G безпечне для людей, тварин і майна. Фото і відео з'явилися на каналі Pavlovsky News.

Судячи зі знімків, на демонстрацію прийшли люди різного віку. Мабуть, навіть молодь боїться випромінювань.

У Києві мітингували проти 5G: навіть молодь боїться випромінюваньУ Києві мітингували проти 5G: навіть молодь боїться випромінювань

В Києві вимагали зупинити впровадження 5G в країні (Pavlovsky News)

Цікаво, що користувачі мережі в коментарях розкритикували ініціаторів акції протесту:

  • "А дідусі та бабусі з плакатами знають що таке 5G? Може вони думають, що це обов'язкові щеплення від коронавіруса?
  • Звідки вони такі беруться? Чи 300 грн роблять дива?
  • Секта московського патріархату, де в селі, щоб подзвонити на дерево вилазять, бояться 5G".

Зазначимо, що радіохвилі, які використовуються в мобільному зв'язку, в тому числі стандарту 5G, не є іонізуючими. Дослідження Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) вказують, що при дотриманні встановленого допустимого рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров'ю людини від дії електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від радіотехнології, яка використовується.

Зазначимо, що Володимир Зеленський зробив важливу заяву, відповівши на петицію про заборону 5G в Україні. Президент запевнив, що впровадження 5G абсолютно не небезпечно для життя і здоров'я людей.

Зокрема багаторічні дослідження з'ясували, що через 5G немає ніякої шкоди для:

  • для електричної активності мозку,
  • нейроендокринної системи,
  • серцево-судинної системи,
  • нервової системи,
  • терморегуляції,
  • імунної системи,
  • крові.

Відсутній також вплив на можливий розвиток онкологічних захворювань.

Крім того, немає ніяких доказів, що підтверджують можливість 5G сприяти поширенню COVID-19 або будь-яких інших хвороб або інфекцій.

Раніше ми також писали, що вчені розвіяли паніку через 5G і українці можуть бути спокійними.

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