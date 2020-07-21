Запрет 5G в Украине: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский ответил на петицию о запрете 5G (коллаж РБК-Украина)

Президент Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом запретить внедрение 5G в Украине из-за якобы крайне негативного влияние технологии на здоровье человека. Документ на сайте президента собрал необходимые 25 тысяч подписей и даже более.

После этого глава государства отреагировал на инициативу.

Ответ Зеленского опубликован на сайте президента Украины под электронной петицией № 22/092038.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую

позицию", - начал глава государства, и далее объяснил, что внедрение 5G совершенно не опасно для жизни и здоровья людей.

В качестве доказательств президент привел многочисленные исследования ученых о допустимом уровне электромагнитного излучения для радиочастот 5G и соответствующие выводы Европейского парламента.

Отмечается, что на сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частотах, а именно - в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц.

Исследования Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) указывают, что при соблюдении установленного допустимого

уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека

от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от

радио технологии, которая используется.

Выяснили, что из-за 5G нет никакого вреда:

для электрической активности мозга,

нейроэндокринной системы,

сердечно-сосудистой системы,

нервной системы,

терморегуляции,

иммунной системы,

крови

отсутствует влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, нет никаких доказательств, подтверждающие возможность 5G содействовать распространению COVID-19 или любых других болезней или инфекций.

Зеленский рассказал, что поручил премьеру и главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить "основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение поднятого вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей".

Также президент напомнил, что несмотря на указ об обеспечении условий для внедрения 5G в Украине, соответствующий план мероприятий на 2019-2020 годы по реализации так и не был утвержден.

Ранее мы писали о том, что украинцы обратились к Зеленскому со странной просьбой относительно чипирования граждан.

Также сообщалось, что ученые успокоили украинцев и развеяли панику из-за 5G.