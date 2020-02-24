Ученые развеяли панику из-за 5G: украинцы могут быть спокойны

5G абсолютно безопасна для людей (фото: pixabay.com)

Исследования в Великобритании показали, что сеть 5G абсолютно безопасна для людей

Внедрение 5G вызывало опасения у жителей Англии и других стран мира. Люди боятся, что новые ретрансляторы сигнала могут быть опасны для здоровья людей.

Однако самые свежие исследования недавно внедренных сетей показали, что радиоактивный фон городов до и после активации новой сверхбыстрой мобильной связи остается практически идентичным, а его небольшие изменения являются лишь погрешностью измерений.

Испытания охватывали 16 разных мест в 10 городах Великобритании. Наибольший результат увеличения радиоактивного фона, который обнаружили ученые для полосы 5G, составил всего 0,039% от рекомендуемого предела воздействия утвержденного Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений.

К слову, жителям Украины не стоит переживать о своем здоровье из-за нового формата радиоизлучения, так как полномасштабное введение 5G в мире (и в нашей стране в том числе) планируется только к 2024 году. А к этому времени все его недостатки, уверяют специалисты, будут гарантировано исправлены.