ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые развеяли панику из-за 5G: украинцы могут быть спокойны

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 21:31
Ученые развеяли панику из-за 5G: украинцы могут быть спокойны
5G абсолютно безопасна для людей (фото: pixabay.com)

Исследования в Великобритании показали, что сеть 5G абсолютно безопасна для людей

Внедрение 5G вызывало опасения у жителей Англии и других стран мира. Люди боятся, что новые ретрансляторы сигнала могут быть опасны для здоровья людей.

Однако самые свежие исследования недавно внедренных сетей показали, что радиоактивный фон городов до и после активации новой сверхбыстрой мобильной связи остается практически идентичным, а его небольшие изменения являются лишь погрешностью измерений.

Испытания охватывали 16 разных мест в 10 городах Великобритании. Наибольший результат увеличения радиоактивного фона, который обнаружили ученые для полосы 5G, составил всего 0,039% от рекомендуемого предела воздействия утвержденного Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений.

К слову, жителям Украины не стоит переживать о своем здоровье из-за нового формата радиоизлучения, так как полномасштабное введение 5G в мире (и в нашей стране в том числе) планируется только к 2024 году. А к этому времени все его недостатки, уверяют специалисты, будут гарантировано исправлены.

Apple тайно разрабатывает собственную спутниковую связь, - Bloomberg Redmi презентовала флагман с 5G
Новости Украины Связь5G (связь пятого поколения)
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь