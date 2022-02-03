В Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом: где именно и как он будет выглядеть

Где именно появится сквер

"Современное пространство для отдыха", как характеризуют его столичные чиновники, будет построено в Дарницком районе возле озера улей.

Территория сквера будет обустроена таким образом, чтобы он учитывал и удовлетворял потребности разных слоев населения.

"Важно, чтобы пространство, расположенное между жилыми домами и рядом со Славянской гимназией было интересным как для взрослых, так и для детей", - говорят чиновники.

На этом месте появится сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)

Для начала на территории площадью 1,09 га расчистят водоем.

А еще:

обустроят прогулочные дорожки

установят скамьи и урны

построят площадку для детей и место для занятий воркаутом

установят фонари.

А еще в сквере планируется высадить деревья и кусты.

Помимо всего прочего, интересным элементом станет декоративный пешеходный мостик через озеро Вулык.

Вот так будет выглядеть новый сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)

Добавим, что озеро Вулык - старица, которая входит в цепь озер, образовавшихся на месте старого русла Днепра и его левых протоков.

Сейчас на Вулыке - вот так (фото: wikimapia.org)