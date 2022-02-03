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В Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом: где именно и как он будет выглядеть

Автор: Владимир Костырин

В Киеве станет на один сквер больше. Пространство с площадками для детей, воркаут-зоной и прочими приятностями появится на Позняках.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" не только рассказали детали о сквере, но и уже показали на Facebook, как он примерно будет выглядеть.

Где именно появится сквер

"Современное пространство для отдыха", как характеризуют его столичные чиновники, будет построено в Дарницком районе возле озера улей.

Территория сквера будет обустроена таким образом, чтобы он учитывал и удовлетворял потребности разных слоев населения.

"Важно, чтобы пространство, расположенное между жилыми домами и рядом со Славянской гимназией было интересным как для взрослых, так и для детей", - говорят чиновники.

На этом месте появится сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)

Для начала на территории площадью 1,09 га расчистят водоем.

А еще:

  • обустроят прогулочные дорожки
  • установят скамьи и урны
  • построят площадку для детей и место для занятий воркаутом
  • установят фонари.

А еще в сквере планируется высадить деревья и кусты.

Помимо всего прочего, интересным элементом станет декоративный пешеходный мостик через озеро Вулык.

Вот так будет выглядеть новый сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)

Добавим, что озеро Вулык - старица, которая входит в цепь озер, образовавшихся на месте старого русла Днепра и его левых протоков.

Сейчас на Вулыке - вот так (фото: wikimapia.org)

Ранее сообщалось, что Киевлянам показали, как строится метро на Троещину. Так, на Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций.

Также мы писали о том, что в Киеве сносят здания железнодорожной колонии.

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Киев