В Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом: где именно и как он будет выглядеть

В Киеве станет на один сквер больше. Пространство с площадками для детей, воркаут-зоной и прочими приятностями появится на Позняках.
В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" не только рассказали детали о сквере, но и уже показали на Facebook, как он примерно будет выглядеть.
"Современное пространство для отдыха", как характеризуют его столичные чиновники, будет построено в Дарницком районе возле озера улей.
Территория сквера будет обустроена таким образом, чтобы он учитывал и удовлетворял потребности разных слоев населения.
"Важно, чтобы пространство, расположенное между жилыми домами и рядом со Славянской гимназией было интересным как для взрослых, так и для детей", - говорят чиновники.
На этом месте появится сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)
Для начала на территории площадью 1,09 га расчистят водоем.
А еще:
А еще в сквере планируется высадить деревья и кусты.
Помимо всего прочего, интересным элементом станет декоративный пешеходный мостик через озеро Вулык.
Вот так будет выглядеть новый сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)
Добавим, что озеро Вулык - старица, которая входит в цепь озер, образовавшихся на месте старого русла Днепра и его левых протоков.
Сейчас на Вулыке - вот так (фото: wikimapia.org)
Ранее сообщалось, что Киевлянам показали, как строится метро на Троещину. Так, на Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций.
Также мы писали о том, что в Киеве сносят здания железнодорожной колонии.