У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

Де саме з'явиться сквер

"Сучасний простір для відпочинку", як характеризують його столичні чиновники, буде споруджено у Дарницькому районі біля озера Вулик.

Територію скверу буде облаштовано таким чином, щоб він враховував і задовільняв потреби різних верств населення.

"Важливо, щоб простір, розташований між житловими будинками і поруч із Слов’янською гімназією був цікавим як для дорослих, так і для дітей", - кажуть чиновники.

На цьому місці з'явиться сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)

Для початку на території площею 1,09 га розчистять водойму.

А ще:

облаштують прогулянкові доріжки

встановлять лави й урни

побудують майданчик для дітей та місце для занять воркаутом

встановлять ліхтарі.

А ще у сквері планується висадити дерева й кущі.

Крім всього іншого, цікавим елементом стане декоративний пішохідний місток через озеро Вулик.

Ось так виглядатиме новий сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)

Додамо, що озеро Вулик - стариця, яка входить до ланцюга озер, що утворилися на місці старого русла Дніпра та його лівих протоків.

Зараз на Вулику - ось так (фото: wikimapia.org)