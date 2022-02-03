У Києві поміж висоток з'явиться сквер з пішохідним мостом: де саме і як він виглядатиме

У Києві стане на один сквер більше. Простір з майданчиками для дітей, воркаут-зоною та іншими приємностями з'явиться на Позняках.
У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" не лише розповіли деталі про сквер, а й уже показали на Facebook, як він приблизно виглядатиме.
"Сучасний простір для відпочинку", як характеризують його столичні чиновники, буде споруджено у Дарницькому районі біля озера Вулик.
Територію скверу буде облаштовано таким чином, щоб він враховував і задовільняв потреби різних верств населення.
"Важливо, щоб простір, розташований між житловими будинками і поруч із Слов’янською гімназією був цікавим як для дорослих, так і для дітей", - кажуть чиновники.
На цьому місці з'явиться сквер! (фото: фото: facebook.com/zelenbud)
Для початку на території площею 1,09 га розчистять водойму.
А ще:
А ще у сквері планується висадити дерева й кущі.
Крім всього іншого, цікавим елементом стане декоративний пішохідний місток через озеро Вулик.
Ось так виглядатиме новий сквер на Позняках (фото: facebook.com/zelenbud)
Додамо, що озеро Вулик - стариця, яка входить до ланцюга озер, що утворилися на місці старого русла Дніпра та його лівих протоків.
Зараз на Вулику - ось так (фото: wikimapia.org)
Раніше повідомлялося, що киянам показали, як будується метро на Троєщину. Так, на Русанівських садах між монолітною і збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій.
Також ми писали про те, що у Києві зносять будівлі Залізничної колонії.