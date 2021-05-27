В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)

В Киеве коммунальщики продолжают борьбу с МАФами. Так, 27 мая сотрудники компании "Благоустрий" демонтировали киоски в знаменитом подземном переходе на Майдане Незалежности.
Об этом сообщает фотокорреспондент РБК-Украина.
Так, в знаменитой "трубе" (так называли киевляне этот переход - Ред.) демонтировали все киоски, стоящие там очень долгое время.
В коммунальном предприятии заверили, что в столице и в ближайшие дни продолжат демонтировать торговые лавки, то есть будут продолжать борьбу с ними.
Мнения жителей столицы разделились. Одни считают, что демонтаж таких киосков - это отличная идея, другие говорят, что многие люди потеряют из-за этого решения работу.
Кстати, коммунальщики просят горожан не покупать товары в переходах, чтобы не стимулировать дальнейшую стихийную торговлю.
Напомним, что 27 мая, в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь" демонтировали все киоски.
Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".
Км слову, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".