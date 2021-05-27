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У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Києві комунальники продовжують боротьбу з МАФами. Так, 27 травня співробітники компанії "Благоустрій" демонтували кіоски в знаменитому підземному переході на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє фотокореспондент РБК-Україна.

Так, у знаменитій "трубі" (так називали кияни цей перехід - Ред.) демонтували всі кіоски, що стоять там дуже довгий час.

У комунальному підприємстві запевнили, що в столиці і найближчими днями продовжать демонтувати торгові лавки, тобто будуть продовжувати боротьбу з ними.

Думки жителів столиці розділилися. Одні вважають, що демонтаж таких кіосків - це відмінна ідея, інші кажуть, що багато людей втратять через це рішення роботу.

До речі, комунальники просять городян не купувати товари в переходах, щоб не стимулювати подальшу стихійну торгівлю.

У Києві на Майдані прибрали МАФи (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що 27 травня, у відомому переході біля метро "Контрактова площа" демонтували всі кіоски.

Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".

Км, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

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