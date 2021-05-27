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У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)

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Київ, Четвер 27 травня 2021 14:51
У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото) Фото: на Майдані демонтували МАФи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві комунальники продовжують боротьбу з МАФами. Так, 27 травня співробітники компанії "Благоустрій" демонтували кіоски в знаменитому підземному переході на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє фотокореспондент РБК-Україна.

Так, у знаменитій "трубі" (так називали кияни цей перехід - Ред.) демонтували всі кіоски, що стоять там дуже довгий час.

У комунальному підприємстві запевнили, що в столиці і найближчими днями продовжать демонтувати торгові лавки, тобто будуть продовжувати боротьбу з ними.

Думки жителів столиці розділилися. Одні вважають, що демонтаж таких кіосків - це відмінна ідея, інші кажуть, що багато людей втратять через це рішення роботу.

До речі, комунальники просять городян не купувати товари в переходах, щоб не стимулювати подальшу стихійну торгівлю.

У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)У Києві на Майдані прибрали МАФи (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що 27 травня, у відомому переході біля метро "Контрактова площа" демонтували всі кіоски.

Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".

Км, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

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