У Києві на Майдані знесли всі МАФи (фото)
В Києві комунальники продовжують боротьбу з МАФами. Так, 27 травня співробітники компанії "Благоустрій" демонтували кіоски в знаменитому підземному переході на Майдані Незалежності.
Про це повідомляє фотокореспондент РБК-Україна.
Так, у знаменитій "трубі" (так називали кияни цей перехід - Ред.) демонтували всі кіоски, що стоять там дуже довгий час.
У комунальному підприємстві запевнили, що в столиці і найближчими днями продовжать демонтувати торгові лавки, тобто будуть продовжувати боротьбу з ними.
Думки жителів столиці розділилися. Одні вважають, що демонтаж таких кіосків - це відмінна ідея, інші кажуть, що багато людей втратять через це рішення роботу.
До речі, комунальники просять городян не купувати товари в переходах, щоб не стимулювати подальшу стихійну торгівлю.
У Києві на Майдані прибрали МАФи (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, що 27 травня, у відомому переході біля метро "Контрактова площа" демонтували всі кіоски.
Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".
Км, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".