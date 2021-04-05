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Жесткий локдаун в Киеве стартовал: в маршрутки можно проскочить без спецпропуска

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 11:44
Жесткий локдаун в Киеве стартовал: в маршрутки можно проскочить без спецпропуска Фото: как в Киеве ходят маршрутки в первый день жесткого локдауна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам. Но некоторые маршрутчики берут людей даже без специальных документов.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Маршрутки должны набирать пассажиров в количестве 50% от предусмотренных мест. Но не везде эти условия соблюдаются частными перевозчиками.

"Велись переговоры, чтобы они (маршрутки) работали во время карантина в режиме спецперевозок. То, что на сегодняшний день происходит, мы поправим с помощью контролирующих органов", – сказал в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Журналисты издания сообщили, что на Позняках проехать в маршрутке можно без спецпропуска. Далеко не все водители проверяют их наличие, а берут только деньги.

Водитель говорит: "Слава богу, что хоть как-то ездят". Отмечается, что салоны транспорта пустые.

Но такая ситуация не везде. В других районах полиция контролирует пассажиров, которые заходят в маршрутки.

Жесткий локдаун в Киеве стартовал: в маршрутки можно проскочить без спецпропускаВ Киеве в некоторые маршрутки пускают без спецпропуска (фото: segodnya.ua)

Как мы ранее писали, в сети показали видео работы метро в Киеве.

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