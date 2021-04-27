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У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної " зачистки"

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 11:35
У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної " зачистки" У Києві зносять МАФи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 27 квітня почали масово зносити МАФи. Кіоски прибирають у Дніпровському районі столиці без попередження господарів.

Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua.

Так, спочатку МАФи почали зносити на площі Соборності.

"У Києві на Соборності зносять МАФи. Вулиця повністю перекрита, рух зупинено. На місці купа поліції, без попередження почала зносити, люди навіть не встигли забрати речі, просто все винесли на вулицю", - сказано в повідомленні.

У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної &quot; зачистки&quot;У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної &quot; зачистки&quot;У Києві масово прибирають МАФи: фото і відео масштабної &quot; зачистки&quot;У Києві зносять МАФи (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Така ж доля спіткала і кіоски на вулиці Регенераторній.

"Ранок на Регенераторній, 4, почався з прибирання МАФів. Багато представників благоустрою, поліції та муніципальної охорони. Мабуть, щоб не було повторення такого, як на Троєщині", - розповіли на сторінці в Facebook Київ Оперативний.

Як ми раніше писали, під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою і зробило сальто в повітрі.

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